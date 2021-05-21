Барак Обама рассказал о секретных архивах с кадрами НЛО в Пентагоне

Бывший президент США Барак Обама рассказал в эфире шоу Джеймса Кордена, что в секретных архивах Пентагона хранятся кадры неопознанных летающих объектов. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, когда он стал главой государства в 2008 году, то попытался выяснить, есть ли лаборатория с инопланетными кораблями и доказательствами существования жизни за пределами Земли. Такой лаборатории не оказалось, однако выяснилось, что в архивах хранятся съемки и наблюдения летающих объектов, происхождение которых не установлено, а их траектория движения необъяснима.