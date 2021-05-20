Британия первой в мире изучит эффективность третьей дозы COVID-вакцины

В Великобритании стартовало первое в мире исследование эффективности третьей дозы (бустера) вакцины от коронавируса. Об этом в среду, 19 мая, объявил Минздрав страны, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Указано, что в испытаниях примут участие 2,8 тысячи добровольцев в возрасте от 30 лет. Исследования пройдут в 18 клиниках в 16 городах по всей стране.

Участникам программы бустер предложат спустя 10-12 недель после получения второй дозы препарата. При этом каждому добровольцы сделают прививку третьей дозой одной из семи COVID-вакцин, зарегистрированных и незарегистрированных в Британии.

Так, в эксперименте применят препараты американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, британско-шведской AstraZeneca и американской Moderna (одобрены британским регулятором), а также американской Novavax, франко-австрийской Valneva, германской CureVac и Janssen от американской компании Johnson & Johnson (ждут одобрения регулятора).

"Это даст ученым по всему миру ясное понимание того, насколько важна бустерная доза каждой из вакцин при защите от вируса", - отметили в МОЗ.

Сообщается, что на программу испытаний выделено около 27 миллионов долларов, а первые результаты ученые ожидают получить в сентябре этого года.