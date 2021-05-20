Самый молодой криптомиллиардер мира перестал быть миллиардером

Выходец из России Виталик Бутерин перестал быть самым молодым криптомиллиардером мира. После обвала мирового рынка криптовалют его состояние сократилось на 40 процентов и теперь недотягивает до миллиарда долларов, констатировал Forbes, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По оценке журнала, сейчас капитал создателя Ethereum составляет 850 миллионов долларов, хотя до этого оценивалось в 1,4 миллиарда долларов. После обвала крипторынка Ethereum потерял 34 процента и сейчас стоит 2620 долларов за токен, свидетельствуют данные криптобиржи Coinmarketcap.