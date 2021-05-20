https://news.day.az/world/1344276.html Самый молодой криптомиллиардер мира перестал быть миллиардером
Самый молодой криптомиллиардер мира перестал быть миллиардером
Выходец из России Виталик Бутерин перестал быть самым молодым криптомиллиардером мира. После обвала мирового рынка криптовалют его состояние сократилось на 40 процентов и теперь недотягивает до миллиарда долларов, констатировал Forbes, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По оценке журнала, сейчас капитал создателя Ethereum составляет 850 миллионов долларов, хотя до этого оценивалось в 1,4 миллиарда долларов. После обвала крипторынка Ethereum потерял 34 процента и сейчас стоит 2620 долларов за токен, свидетельствуют данные криптобиржи Coinmarketcap.
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