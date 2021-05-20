В Греции эвакуируют села и монастыри - из-за лесных пожаров
На юге Греции власти эвакуировали людей из шести сел из-за масштабных лесных пожаров, которые вспыхнули в Коринфском регионе, сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Так, власти распорядились эвакуировать шесть сел и два монастыря в горах Геранея в качестве меры пресечения, сообщил представитель пожарной команды.
"Около 300 человек были эвакуированы", - сказал агентству официальный представитель полиции Теодорос Хронопулос.
Отмечается, что возгорания гасят с помощью множества грузовиков и 21 средства авиации.
Пожары возникли в среду вечером на небольшом приморском курорте на полуострове Пелопоннес, примерно в 90 км от столицы города Афины. О погибших или пострадавших пока не сообщается.
Также нет официальных данных о повреждении домов, большинство из которых являются домами отдыха и в это время не заселены.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре