В Греции эвакуируют села и монастыри

На юге Греции власти эвакуировали людей из шести сел из-за масштабных лесных пожаров, которые вспыхнули в Коринфском регионе, сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Так, власти распорядились эвакуировать шесть сел и два монастыря в горах Геранея в качестве меры пресечения, сообщил представитель пожарной команды.

"Около 300 человек были эвакуированы", - сказал агентству официальный представитель полиции Теодорос Хронопулос.

Отмечается, что возгорания гасят с помощью множества грузовиков и 21 средства авиации.

Пожары возникли в среду вечером на небольшом приморском курорте на полуострове Пелопоннес, примерно в 90 км от столицы города Афины. О погибших или пострадавших пока не сообщается.

Также нет официальных данных о повреждении домов, большинство из которых являются домами отдыха и в это время не заселены.