Деятельность и стратегия президента Казахстана в эфире Михаила Гусмана на радио "Эхо Москвы"

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи "48 минут", которая транслируется на Youtube-канале "Эхо Москвы".

Передача была посвящена президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву и событиям 21 декабря 1991 года, когда в Алмате было объявлено о создании СНГ.

Day.Az представляет полную видеозапись передачи.