https://news.day.az/world/1344282.html Деятельность и стратегия президента Казахстана в эфире Михаила Гусмана на радио "Эхо Москвы" - ВИДЕО
Деятельность и стратегия президента Казахстана в эфире Михаила Гусмана на радио "Эхо Москвы" - ВИДЕО
Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи "48 минут", которая транслируется на Youtube-канале "Эхо Москвы".
Передача была посвящена президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву и событиям 21 декабря 1991 года, когда в Алмате было объявлено о создании СНГ.
Day.Az представляет полную видеозапись передачи.
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