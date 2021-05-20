https://news.day.az/world/1344296.html Самолет ВВС Польши подал сигнал о захвате
Самолет ВВС Польши подал сигнал о захвате
Пассажирский лайнер Boeing 737-86X ВВС Польши подал сигнал о захвате самолета.
Об этом сообщает портал OpenSky Network, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Сообщается, что пилот отправил диспетчеру специальный код 7500, который означает "самолет захвачен". Судя по интерактивной карте на сайте портала, самолет пролетает над территорией Польши, неподалеку от границы с Чехией. Другие детали происшествия не приводятся.
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