В Израиле назвали сроки операции в секторе Газа

Израиль планирует достичь военных целей, поставленных в рамках операции в секторе Газа, в течение одних-трех суток, после чего будет готов договориться о перемирии с палестинскими группировками. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на неназванных израильских чиновников, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, в последние дни сотрудники египетской разведки и спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд провели переговоры с представителями радикального движения ХАМАС и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом для заключения перемирия между сторонами. Бен-Шаббат выслушал предложения посредников, но до сих пор не получил мандата от премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху на проведение предметных переговоров.

Издание сообщает, что, как ожидается, израильское правительство изменит свою политику по вопросу перемирия с Палестиной 20 мая и приступит к переговорам о прекращении огня.