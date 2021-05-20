https://news.day.az/world/1344322.html Ракетные обстрелы между Израилем и ХАМАС возобновились - ВИДЕО
Ракетные обстрелы между Израилем и ХАМАС возобновились - ВИДЕО
Ракетные обстрелы между Израилем и сектором Газа возобновились утром 20 мая после восьми часов относительного затишья.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ХАМАС снова стал обстреливать приграничные с Газой территории. В ответ на это армия Израиля (ЦАХАЛ) начала стрелять по палестинскому анклаву. Количество жертв с обеих сторон превысило 210 человек.
В трех километрах от границы с Газой, в поселении Кибуц, особенно четко слышны взрывы. Чтобы укрыться в убежищах, у местных жителей есть всего восемь секунд после того, как прозвучала сирена.
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