Ракетные обстрелы между Израилем и ХАМАС возобновились

Ракетные обстрелы между Израилем и сектором Газа возобновились утром 20 мая после восьми часов относительного затишья.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ХАМАС снова стал обстреливать приграничные с Газой территории. В ответ на это армия Израиля (ЦАХАЛ) начала стрелять по палестинскому анклаву. Количество жертв с обеих сторон превысило 210 человек.

В трех километрах от границы с Газой, в поселении Кибуц, особенно четко слышны взрывы. Чтобы укрыться в убежищах, у местных жителей есть всего восемь секунд после того, как прозвучала сирена.