https://news.day.az/world/1344332.html Названы последствия отказа США от санкций против «Северного потока-2»
Названы последствия отказа США от санкций против «Северного потока-2»
Эксперты международного рейтингового агентства Fitch назвали последствия отказа США от санкций против "Северного потока-2".
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по мнению старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Дмитрия Маринченко, это повышает шансы того, что строительство газопровода будет завершено до конца года.
"В любом случае, снятие даже части санкций является позитивной новостью и увеличивает шансы на то, что газопровод может быть достроен и запущен в течение нескольких месяцев, то есть до конца года", - прокомментировал он.
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