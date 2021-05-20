Названы последствия отказа США от санкций против «Северного потока-2»

Эксперты международного рейтингового агентства Fitch назвали последствия отказа США от санкций против "Северного потока-2".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по мнению старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Дмитрия Маринченко, это повышает шансы того, что строительство газопровода будет завершено до конца года.

"В любом случае, снятие даже части санкций является позитивной новостью и увеличивает шансы на то, что газопровод может быть достроен и запущен в течение нескольких месяцев, то есть до конца года", - прокомментировал он.