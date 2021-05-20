https://news.day.az/world/1344344.html Готовится встреча Путина с Зеленским - Песков
Готовится встреча Путина с Зеленским - Песков
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку встречи президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По словам Пескова, переговоры идут непросто. "С нашей стороны [заместитель руководителя администрации президента России] Дмитрий Козак принимает участие, есть наброски возможных тем к обсуждению", - заявил он.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в настоящий момент есть только "гипотетический набросок к гипотетической встречи", дата не обсуждалась.
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