Готовится встреча Путина с Зеленским

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку встречи президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам Пескова, переговоры идут непросто. "С нашей стороны [заместитель руководителя администрации президента России] Дмитрий Козак принимает участие, есть наброски возможных тем к обсуждению", - заявил он.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в настоящий момент есть только "гипотетический набросок к гипотетической встречи", дата не обсуждалась.