https://news.day.az/world/1344352.html В Иране за последние сутки от коронавируса умерло более 200 человек
В Иране за последние сутки от коронавируса умерло более 200 человек
В Иране за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 229 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Общее число умерших от коронавируса в стране достигло 77 994 человек.
За последние сутки в Иране выявлено 12 428 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 2 804 632.
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