В Иране за последние сутки от коронавируса умерло более 200 человек

В Иране за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 229 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Общее число умерших от коронавируса в стране достигло 77 994 человек.

За последние сутки в Иране выявлено 12 428 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 2 804 632.