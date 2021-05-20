Зеленский допустил увольнение Арсена Авакова

Президент Украины Владимир Зеленский допустил увольнение главы МВД Арсена Авакова, если выяснится, что фигуранты по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета преследуются незаконно. Такое заявление он сделал в четверг на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его пребывания на должности главы государства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если осудили [подозреваемых] незаконно, я буду говорить серьезно с министром. Может ли он остаться в такой ситуации? Нет", - сказал он. Президент обратил внимание, что нет "стопроцентных доказательств, виновны ли задержанные или невиновны".

Зеленский также отметил, что переписывается с подозреваемой по делу об убийстве журналиста Шеремета Яной Дугарь, стараясь быть в курсе расследования дела.

"Я знаю детально, что произошло. Я переписываюсь с Яной Дугарь, и мне не все равно", - сказал он и по просьбе журналистов показал в своем смартфоне переписку с Дугарь, в частности последние сообщения, датированные утром четверга.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре 2019 года правоохранители объявили о задержании трех исполнителей убийства - Антоненко, Кузьменко и Дугарь.

30 апреля Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко, отпустив его под круглосуточный домашний арест. Ранее под домашний арест отпустили других подозреваемых - Юлию Кузьменко и Яну Дугарь.