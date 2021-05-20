11-летняя девочка отбилась от похитителя и попала на видео

В американском округе Эскамбиа, штат Флорида, 11-летняя школьница отбилась от похитителя. Видео произошедшего опубликовал портал NBC News.

Инцидент произошел во вторник утром, 18 мая. На кадрах видно, как девочка играла с голубым слаймом (желеобразной игрушкой) у проезжей части и ждала, когда за ней заедет школьный автобус. Неожиданно на противоположной стороне дороги остановилась белая машина, из которой выбежал мужчина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, он потащил школьницу в сторону автомобиля, однако ей удалось дать отпор.

"Она дралась, она не опускала руки", - похвалил полицейский Чип Симмонс (Chip Simmons). По его мнению, девочка поступила правильно: вырвавшись из рук похитителя, она добежала до дома и рассказала о нападении родителям, которые вызвали полицию.

Благодаря записи с камеры видеонаблюдения, установленной на доме, в тот же день злоумышленника задержали. Им оказался 30-летний Джаред Пол Станга (Jared Paul Stanga). Его обвиняют в попытке похищения ребенка, нападении при отягчающих обстоятельствах и нанесении побоев. Полиция отметила, что при нападении мужчина имел при себе некий предмет, предположительно, нож. Во время задержания на его руках нашли следы от голубого слайма.

В результате инцидента девочка получила легкую психологическую травму и несколько небольших царапин. Школьница рассказала, что двумя неделями ранее к ней подъезжал тот же автомобиль, и водитель пытался с ней заговорить. Тогда же она уведомила об этом родителей и директора школы.