В США объяснили решение снять санкции против «Северного потока-2»

Сняв санкции с компании-оператора газопровода "Северный поток-2", США послало "примирительный сигнал" в адрес России накануне встречи главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Так решение Вашингтона объяснил бывший дипломат и профессор Католического университета Америки Майкл Киммейдж в разговоре с "Лентой.ру", передает Day.Az.

В то же время Киммейдж напомнил, что США планируют ввести санкции против российских кораблей и юридических лиц, связанных с строительством газопровода. "Так что нельзя сказать, что со стороны Соединенных Штатов произошел поворот на 180 градусов по этому вопросу. Но я считаю, что весьма показательно, что это решение [снять санкции с Nord Stream 2 AG] было принято накануне встречи Лаврова и Блинкена", - подчеркнул эксперт.

Об отказе США от ограничений против компании-оператора газопровода "Северный поток-2" сообщалось накануне, 19 мая. В тексте доклада, который цитировал Bloomberg, говорилось, что газопровод - это активность, на которую можно было бы наложить санкции, однако администрация президента США Джо Байдена решила этого не делать.

Позже в Госдепартаменте США подтвердили отказ от санкций против трубопровода. Американский госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что в национальных интересах США приостановить выполнение санкций против Nord Stream 2 AG, его главы Маттиаса Варнига и корпоративных работников Nord Stream 2 AG. Вместе с тем в заявлении главы внешнеполитического ведомства подчеркивалось, что США продолжат "непоколебимо" выступать против строительства газопровода "Северный поток-2".