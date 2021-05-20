Вандал с топором разгромил мемориал Джорджу Флойду

В самих штатах готовятся к новым беспорядкам BLM-активистов после того, как неизвестный устроил погром на месте задержания Джорджа Флойда.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах видно, как он выходит из машины и начинает крушить стихийный мемориал, созданный в Миннеаполисе после гибели афроамериканца весной прошлого года. Спустя какое-то время мужчина достал из багажника топор и продолжил погром.

Помешать смогли лишь прохожие. Лидеры BLM-движения бросили все силы на поиски нападавшего. Однако найти его пока что не удалось.