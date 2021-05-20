В этом году Турция приобретет 120 млн доз вакцины Pfizer

Турция приобретет дополнительно 60 млн. доз вакцины Pfizer против коронавирусной инфекции (COVID-19).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом говорится в совместном заявлении американского производителя лекарств Pfizer Inc. и его германского партнера BioNTech SE.

Было отмечено, что в последнем соглашении также предусматривается поставка в Турцию дополнительно 30 млн. доз вакцины в зависимости от выбора. Таким образом, общее количество доз вакцины Pfizer, которую Турция планирует получить в 2021 году, достигло 120 млн. Сообщается, что эти вакцины будут использоваться для вакцинации 60 млн. человек населения страны.

Согласно последним данным, в Турции было применено 26 537 163 дозы вакцины от COVID-19, что достаточно для 16% населения.

Отметим, министр здравоохранения Турции Фахраддин Годжа также заявил, что будет закуплено 10 млн. доз вакцины Sinovac, а к осени - 90 млн. доз вакцины Pfizer. Он отметил, что массовый иммунитет в стране можно будет получить в середине лета, если вакцинация населения пойдет по плану.