Глава штаба Кочаряна обвинен в отмывании $9 млн.

Бывший вице-премьер Армении Армен Геворкян счел новые обвинения специальной следственной службы политическим заказом, цель которого - помещать предвыборной деятельности штаба блока "Армения", созданного бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Кавказский узел", 9 мая бывший президент Армении Роберт Кочарян возглавил новый предвыборный блок "Армения", в который вошли оппозиционная партия "Возрождающаяся Армения" и АРФ "Дашнакцутюн". 11 мая суд в Ереване отказал в просьбе защиты второго президента Армении отменить заседания на время подготовки к намеченным на 20 июня парламентским выборам.

Бывший президент Армении Роберт Кочарян обвинялся по делу о разгоне митинга в Ереване 1-2 марта 2008 года, в ходе которого погибли 10 человек. По этому делу проходили также бывший начальник Генштаба ВС Армении Юрий Хачатуров, бывший глава Минобороны Сейран Оганян и бывший руководитель администрации президента и вице-премьер Армен Геворкян. 26 марта Конституционный суд решил, что статья 300.1 Уголовного кодекса о свержении конституционного строя, по которой обвиняются подсудимые, противоречит двум статьям Конституции Армении. 6 апреля уголовное преследование в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна и других обвиняемых по делу о разгоне митинга 1-2 марта 2008 года в Ереване прекращено. В отношении Кочаряна и Армена Геворкяна уголовное преследование продолжится, поскольку им инкриминируются и другие преступления. Второй президент обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах, а Геворкян - в отмывании денег.

Специальная следственная служба предъявила сегодня новое обвинение бывшему вице-премьеру Армении Армену Геворкяну в легализации крупных денежных сумм. В ходе предварительного расследования получены доказательства, что бывший вице-премьер Армении Армен Геворкян, пользуясь своим служебным положением, в течение 2004-2018 годов легализовал о 4 921 302 379 драмов (около 9 436 000 долларов США), сообщило ведомство. По версии следствия, он оказывал давление на руководителей общин в Ереване и ряде регионов, чтобы оформить на себя и других лиц права собственности на 39 объектов недвижимости по стоимости в шесть раз меньше рыночной. В Армении и Чехии связанные с Геворкяном лица учредили ряд компаний, на которые была зарегистрирована недвижимость, проинформировало сегодня ArmInfo со ссылкой на специальную следственную службу.

Новое обвинение является политическим заказом в связи с тем, что Геворкян возглавил штаб предвыборного блока "Армения", который создан бывшим президентом Робертом Кочаряном в сотрудничестве с партией "Возрождающаяся Армения" и АРФ "Дашнакцутюн", заявил сегодня бывший вице-премьер после визита к следователям. По словам Геворкяна, руководители и активисты блока "Армения" по очереди вызываются в следственные органы по неясным обвинениям, сообщило АМИ "Новости Армения".

Геворкян отметил, что по версии следствия, он переписал часть имущества на своих родственников, легализовав незаконные доходы. По его словам, нужно иметь элементарное представление о том, в каких политических условиях какие решения принимать. В ситуации, когда на границе и внутри страны ситуация крайне напряжена, "они решили предъявить мне обвинение, чтобы обосновать арест на это имущество", привел слова Геворкяна "Sputnik Армения".

Часть 3 статьи 190 Уголовного кодекса Армении ( легализация доходов, полученных незаконным путем, в особо крупном размере и с использованием служебного положения) предусматривает от шести до 12 лет лишения свободы.