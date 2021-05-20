Умер один из богатейших китайцев

Один из богатейших китайцев, основатель компании по недвижимости KE Holdings Цзо Хуэй умер внезапно в четверг, 20 мая, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Бизнесмен с состоянием в 14,8 миллиарда долларов, компания которого в 2020 году провела успешное IPO в Нью-Йорке, ушел из жизни в возрасте 50 лет. В сообщении на сайте KE Holdings говорится, что один из самых богатых людей в мире, миллиардер из топ-15 состоятельных людей Китая, умер от "неожиданного обострения болезни".

Цзо родился в 1971 году в провинции Шэньси КНР, в 1992 году окончил Пекинский химико-технологический университет. Первое состояние, по данным китайских СМИ, он заработал на страховом бизнесе. Затем в 2001 году основал свою первую компанию в сфере недвижимости Beijing Lianjia Real Estate Brokerage. В 2018 году Хуэй учредил KE Holdings и запустил крупнейшую в Китае платформу для сделок и услуг в сфере жилья Beike, став одним из самых влиятельных бизнесменов страны.