Израиль намерен прекратить операцию в Газе

Власти Израиля проинформировали египетского посредника о намерении прекратить операцию в секторе Газа. С таким утверждением выступил в четверг телеканал Al Jazeera со ссылкой на свои источники.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "официально уведомило египетского посредника" о намерении прекратить военную кампанию.

Между тем, израильский портал Ynet в связи с возможным решением о прекращении огня сообщает, что военная кампания может быть остановлена уже в четверг или самое позднее в пятницу.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назначил в четверг на 19:00 по местному времени (совпадает с мск) заседание кабинета безопасности для обсуждения актуальной ситуации. По информации израильского 13 канала, в ходе совещания планируется обсудить целесообразность продолжения операции в секторе Газа и возможность прекращения огня.

Как ранее сообщил ТАСС египетский дипломатический источник, Каир ожидает, что режим прекращения огня в секторе Газа вступит в силу в полночь четверга или в пятницу утром. Кроме того, как передавал в среду телеканал "Аль-Арабия", замглавы Политбюро палестинского движения ХАМАС за рубежом Муса Абу Марзук также выразил надежду, что перемирие в секторе может начаться в течение одного - двух дней. Различные функционеры ХАМАС в последние дни говорили о возможности прекратить огонь, но при соблюдении ряда условий, которые должен будет выполнить Израиль.