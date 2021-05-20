Россия начала распродавать золото

За последние десять месяцев Центробанк России уже в четвертый раз снизил количество золота в международных резервах. В апреле его стало меньше примерно на 100 тысяч унций, или порядка 2-3 тонн.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные регулятора.

По состоянию на 1 мая в составе российских резервов находилось 73,7 миллиона унций, в начале апреля их было 73,8 миллиона. Также около 100 тысяч унций (статистика ЦБ не дает более точную оценку) было истрачено в январе 2021 года.