Французам предрекли исчезновение

Бывший депутат Национального собрания Франции Марион Марешаль-Ле Пен предрекла коренным французам исчезновение. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Valeurs actuelles.

Она заявила, что современная миграционная политика Парижа может привести к тому, что коренное население страны к 2050 году останется в меньшинстве. "Будет ли Франция по-прежнему Францией, если завтра мы станем исламской республикой? Я совсем в этом не уверена", - добавила политик.

Марешаль-Ле Пен подчеркнула, что она поддерживает ассимиляцию приезжих, но не считает ее возможной в случае превалирования иностранной культуры над местной. Она предположила, что если ситуация с мигрантами не изменится, то на месте "французской цивилизации" может появиться новая.