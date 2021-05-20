https://news.day.az/world/1344523.html В России подтвердили случаи заражения индийским штаммом коронавируса
В России подтвердили случаи заражения индийским штаммом коронавируса
В России были выявлены случаи заражения индийским штаммом коронавируса. Это в эфире телеканала "Россия-1" подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Она уточнила, что из существующих штаммов один, имеющий "очень значимые мутации", в страну не проник, и распространения его нет. Всего же, по ее словам, в России зафиксировано более десяти индийских штаммов.
Чиновница отметила, что ситуация с COVID-19 в России сегодня остается стабильной. В частности, объявление нерабочими дни между майскими праздниками помогло не допустить роста распространения инфекции.
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