В России подтвердили случаи заражения индийским штаммом коронавируса

В России были выявлены случаи заражения индийским штаммом коронавируса. Это в эфире телеканала "Россия-1" подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Она уточнила, что из существующих штаммов один, имеющий "очень значимые мутации", в страну не проник, и распространения его нет. Всего же, по ее словам, в России зафиксировано более десяти индийских штаммов.

Чиновница отметила, что ситуация с COVID-19 в России сегодня остается стабильной. В частности, объявление нерабочими дни между майскими праздниками помогло не допустить роста распространения инфекции.