В Индии разбился МиГ-21, пилот погиб

Самолет ВВС Индии МиГ-21 ("Бизон") разбился в индийском штате Пенджаб в четверг вечером, пилот погиб.

Как передает Day.Az об этом сообщает ВВС страны.

"Вчера вечером в западном секторе произошла авиакатастрофа с участием самолета ВВС "Бизон". Пилот, командир эскадрильи Абхинав Чоудхари получил смертельные ранения", - сообщил официальный представитель ВВС в Twitter.

Причина аварии будет устанавливаться в ходе расследования.

Это уже третья авария с участием МиГ-21 в Индии в этом году. В марте капитан авиагруппы ВВС погиб во время вылета на учебно-боевое задание. В январе этого года ВВС Индии сообщили о крушении самолета МиГ-21 в штате Раджастан. По данным ВВС, во время учебного вылета у самолета возникла серьезная техническая неисправность.