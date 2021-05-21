В Бразилии стали выпускать вакцину "Спутник V"

В Бразилии начали выпускать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Первая коммерческая партия препарата произведена местной фармацевтической компанией Uniao Quimica.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, после прохождения процедуры контроля качества, вакцина будет экспортироваться в другие страны Латнской Америки для борьбы с пандемией. Говорит Жозе Луис Жункейра, один из руководителей компании:

- Мы отправились в Россию, освоили там технологию производства, внедрили её, и теперь все эти усилия дали результат. У нас налажен и выпуск сырья - активного фармацевтического ингредиента, и фасовка - до восьми миллионов доз в месяц, то есть в год около 100 миллионов.

Российская вакцина "Спутник V" одобрена уже в 66 странах мира. Между тем, бразильский регулятор пока не выдал разрешения на её использование. Страна занимает второе место в мире по числу погибших от коронавируса.