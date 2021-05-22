Человечество со временем сможет обжить Марс, считает глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

"Можно обжить. Сначала, конечно, в условиях давления, под стеклом. Но со временем мы можем его обжить", - сказал Маск на российском просветительском марафоне "Новое Знание", отвечая на вопрос, каким он видит город на Марсе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, строительство международной космической базы на Луне и города на Марсе станет следующим этапом развития международного сотрудничества в космосе. "Очень важно сотрудничество в космосе. Но нужно при этом не останавливаться на каких-то вопросах в области астронавтики <...> Следующий логический шаг - создание базы на Луне и строительство со временем города на Марсе", - отметил глава Tesla и SpaceX.

Просветительский марафон "Новое Знание" проходит 20-22 мая в восьми городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Ожидается, что слушателями лекций известных ученых, представителей власти, бизнеса, деятелей культуры и спортсменов в офлайн- и онлайн-форматах станут более 5 млн человек. Организатором события выступило российское общество "Знание". В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Марафон должен стать отправной точкой для новых форматов работы общества "Знание" как "современной высокотехнологичной платформы федерального охвата", считают его инициаторы.

26 марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" с участием президента России Владимира Путина победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество "Знание". Глава государства поддержал эту идею, 21 апреля в послании Федеральному собранию он заявил о назревшей актуальности перезапуска общества "Знание" на современной цифровой платформе.

Российское общество "Знание" - общественная некоммерческая организация, основная задача которой заключается в просветительской работе.