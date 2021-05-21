https://news.day.az/world/1344780.html Американские дипломаты вывозят вещи из посольства в Москве - ВИДЕО
Американские дипломаты вывозят вещи из посольства в Москве - ВИДЕО
Объявленные persona non gratа американские дипломаты покидают посольство США в Москве. Они вывозят из здания коробки со своими вещами, кто-то даже забирает с собой цветок в горшке. Автобусы к дипведомству начали прибывать с утра в пятницу, 21 мая, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Напомним, сегодня в полночь истекает срок, в который дипломаты должны покинуть страну, - таков зеркальный ответ Москвы на аналогичные действия Вашингтона. Об этом решении было объявлено 16 апреля этого года.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре