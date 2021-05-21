Американские дипломаты вывозят вещи из посольства в Москве

Объявленные persona non gratа американские дипломаты покидают посольство США в Москве. Они вывозят из здания коробки со своими вещами, кто-то даже забирает с собой цветок в горшке. Автобусы к дипведомству начали прибывать с утра в пятницу, 21 мая, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Напомним, сегодня в полночь истекает срок, в который дипломаты должны покинуть страну, - таков зеркальный ответ Москвы на аналогичные действия Вашингтона. Об этом решении было объявлено 16 апреля этого года.