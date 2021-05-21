США отказались от планов купить Гренландию

США отказались от покупки Гренландии. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита на автономную территорию Дании, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Он рассказал репортерам, что посетил крупнейший на Земле остров, чтобы укрепить партнерство. Однако у Вашингтона не было планов договариваться о сделке, передает телеканал "Россия 24".

Новость о возможной покупке Гренландии появилась во время президентства Дональда Трампа. Он обсудил эту идею с советниками, которые сочли ее экономически выгодной. Тогда в Белом доме заявили, что готовы каждый год платить Дании субсидии в размере 600 миллионов долларов.