В Секторе Газа отметили салютом режим прекращения огня с Израилем

В секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан сотни человек вышли на улицы, чтобы отпраздновать "победу сопротивления" - прекращение огня между Израилем и палестинским анклавом, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В честь окончания боевых действий жители запускали в небо салюты и стреляли в воздух.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу в пятницу, 21 мая, в 2.00 по местному времени.

По последним данным, c начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты 10 израильтян и 220 жителей сектора Газа.