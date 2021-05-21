Илон Маск рассказал, каким будет мир через полвека

Сооснователь компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выступил по видеосвязи в ходе просветительского марафона "Новое Знание", организованного российским обществом "Знание".

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, первый вопрос предпринимателю задал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - он попросил Маска рассказать российской молодежи, каким ему видится наш мир через 50 лет и что он для этого делает.

"Предсказать это сложно, - ответил Маск. - Точно можно сказать, что через 50 лет все будет не так, как мы себе это представляем [сейчас]. Фундаментальные сдвиги происходят в технологиях искусственного интеллекта, космических путешествий, разработке интерфейсов мозг-компьютер, синтетических РНК и ДНК. Это большие изменения".

Касаясь вопросов космических исследований и вопросов международного сотрудничества в космосе, сооснователь SpaceX признал "важную функцию" МКС в этом деле. Однако, отметил он, "застревать" на каких-то отдельных вопросах в сфере астронавтики не стоит - нужно идти дальше, нацеливаться на строительство баз на Луне и Марсе. Лунная база, считает предприниматель, могла бы быть международной. "Земля это колыбель человечества, но мы не можем все время оставаться в колыбели", - процитировал Маск русского ученого Константина Циолковского.

Кроме того, Маск в своем выступлении сообщил, что Tesla близка к официальному выходу на российский рынок и рынки других стран бывшего СССР. "Я думаю, мы близки к присутствию в России. Говоря более широко, также в Казахстане, в соседних регионах", - сказал предприниматель. В настоящее время производства Tesla расположены в США и Китае, еще одна фабрика строится в Германии.

Марафон "Новое знание" открылся в Москве накануне. Одновременно он проходит в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Среди тем форума - знание, история и культура, спорт, IT-индустрия и промышленность, наука и технологии. Организаторы договорились об участии в нем около полутора сотен спикеров.