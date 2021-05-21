Индия передаст России образец индийского штамма коронавируса

Нью-Дели работает над передачей российской стороне для изучения образца индийского штамма коронавируса. Об этом сообщил журналистам в пятницу посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма.

"Запрос был получен индийской стороной. Индийские власти работают над этим", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, передает Day.Az.

Кроме того, в августе в Индии начнут производить вакцину "Спутник V". Посол добавил, что в Индии к сентябрю-октябрю планируется произвести 850 млн доз вакцины.

При этом Нью-Дели рассчитывает, что однокомпонентную "Спутник Лайт" также одобрят для использования.

"Российская сторона также предлагает "Спутник Лайт". Процесс ее регистрации в Индии еще не завершен. Но когда вакцина будет одобрена, "Спутник Лайт" станет еще одной сферой сотрудничества между Индией и Россией", - сказал он.

Варма также сообщил, что страна получит от России новую партию медицинской помощи для борьбы с коронавирусом в ближайшие несколько дней.

Россия в конце апреля направила в Индию два грузовых борта с гуманитарной помощью Индии. Двумя рейсами МЧС России было доставлено более 22 тонн грузов, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции.

Медики в Индии зарегистрировали за минувшие сутки 259 551 новый случай заражения коронавирусом, общее число инфицированных за все время эпидемии в стране достигло 26 031 991. Как сообщил 21 мая Минздрав страны, число летальных исходов в Индии выросло за последние 24 часа на 4 209 и составило 291 331.