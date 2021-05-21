Пандемия обострила проблему нехватки медсестер в США

Пандемия коронавируса привела в США к серьезной нехватке медсестер в учреждениях здравоохранения. Они переутомлены тяжелой работой и все чаще увольняются, что еще больше усиливает нагрузку на остающихся, сообщила в пятницу телекомпания ABC, ссылаясь на данные экспертов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нехватка медсестер - это давняя проблема. Но из-за эпидемии COVID-19 она, как ожидается, еще больше обострится к концу года, - сообщил ABC президент Американской ассоциации медсестер Эрнест Грант. - Медсестры и другой медицинский персонал перегружены работой и измучены".

Хотя в последние годы зарплата медсестер возросла, многие из них, а также младший медицинский персонал по-прежнему сталкиваются с низкой оплатой труда, длинными рабочими сменами. Персонала не хватает. Все это ярко проявилось во время пандемии, сказал Грант. Некоторые медсестры подумывают о том, чтобы сменить профессию, отметил он. Другие просто увольняются в разгар пандемии, считая, что с них хватит пережитого.

Больницы в штатах, которые наиболее серьезно пострадали от пандемии, предлагают новым работникам более высокую зарплату и различные дополнительные выплаты за работу в опасных условиях. Это ведет к острой нехватке медперсонала в других районах страны, приводит ABC мнение президента Ассоциации госпиталей Южной Флориды Джейми Калдуэлла.

Согласно данным недавнего опроса общественного мнения, проведенного по заказу газеты The Washington Post и фонда Kaiser Family, три из десяти работников системы здравоохранения США думали над тем, чтобы уйти из профессии. 60% опрошенных заявили, что пандемия привела их к выгоранию на работе.