Китай выделит развивающимся странам $3 млрд на борьбу с пандемией

Правительство Китая в ближайшие три года выделит развивающимся странам еще $3 млрд помощи для борьбы с пандемией и восстановления экономического роста. Об этом в пятницу на Глобальном саммите по здравоохранению в режиме видеоконференции заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китай выделит в течение следующих трех лет еще $3 млрд развивающимся странам в качестве международной помощи на борьбу с пандемией и для восстановления экономического роста", - сказал глава государства.

По его словам, Китай к настоящему времени поставил разным странам 300 млн доз вакцин от COVID-19 и намерен поставить иностранным партнерам еще большее количество этих препаратов. Правительство страны также содействует передаче технологий производства вакцин развивающимся странам.

"Китай уже поставил странам мира 300 млн доз вакцин и предоставит еще больше таких препаратов в меру своих сил. Китай оказывает поддержку своим компаниям - производителям вакцин в передаче технологий другим развивающимся странам и начале совместного производства с ними", - сказал он.

"Объявив о своей поддержке передачи авторских прав на производство вакцин, Китай также поддерживает скорейшее принятие Всемирной торговой организацией и другими международными организациями соответствующих решений", - добавил глава государства.

Саммит, на котором лично присутствуют только глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Италии Марио Драги, проходит на римской Вилле Панфили. По его завершении планируется обнародовать Римскую декларацию, в которой будут содержаться основные принципы борьбы с нынешней пандемией и предотвращения распространения заболеваний в будущем.