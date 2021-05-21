В России вышла Android-версия Clubhouse

Вслед за релизом в США, состоявшимся 9 мая, версия популярной голосовой соцсети Clubhouse для Android-устройств стала доступна по всему миру, включая Россию. Приложение можно загрузить из магазина Google Play уже сейчас, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Выйдя в марте 2020-го года на iOS, Clubhouse долго не выпускал - и даже не пытался разрабатывать - Android-приложение. Соцсеть, в которой можно создавать групповые голосовые чаты - "аудиокомнаты" - и организовывать в них дискуссии, озаботилась поддержкой мобильной платформы Google только после скачкообразного роста аудитории в феврале текущего года.

В феврале компания объявила, что нашла разработчика Android-версии Clubhouse. Им стала Мопева Огундипе, которая занимается разработкой связанного с операционной системой Google софта с 2014 года, в том числе для Instagram, Khan Academy и Medium. В апреле началось закрытое тестирование приложения.

Clubhouse запустился весной прошлого года, а сейчас является одним из самых быстрорастущих стартапов Кремниевой долины. По итогам последнего раунда финансирования, прошедшего в прошлом месяце, компания получила оценку в $4 миллиарда. По собственной статистике, приложением пользуются более 10 миллионов человек в неделю.

Функции, аналогичные имеющимся в Clubhouse, готовятся или уже внедрили крупнейшие игроки IT-рынка, в том числе Facebook, Twitter, Discord, Spotify и Reddit. В частности, Telegram реализовал голосовые чаты без лимита на число участников, а Twitter запустил Android-версию Spaces - виртуальных комнат для общения исключительно голосом.