Тысячи домов получили повреждения в результате землетрясения в Китае

Около 12,9 тыс. зданий, домов и других построек получили повреждения в результате произошедшего в пятницу землетрясения в Янби-Ийском автономном уезде в юго-западной китайской провинции Юньнань.

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, всего различный материальный ущерб от удара стихии понесли более 72,3 тыс. жителей региона. По последним данным, в результате подземных толчков погиб один человек, ранения получил еще 21 местный житель, состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое. Ранее сообщалось о двоих погибших, однако один из них после получения экстренной терапии вновь начал подавать признаки жизни.

Местные власти направили в район бедствия более 600 спасателей, врачей и сотрудников других экстренных служб, а также 120 единиц техники. К настоящему времени там развернуто три временных лагеря - туда уже эвакуированы из опасных районов около 21 тыс. местных жителей.

Местные власти оценивают прямой экономический ущерб от удара стихии. Специалисты осматривают дороги, мосты, железнодорожные магистрали, линии электропередачи и другую инфраструктуру на предмет повреждений, а также при помощи беспилотных летательных аппаратов оценивают вероятность схода горной породы.

Первое землетрясение в Янби-Ийском автономном уезде в Дали-Байском автономном округе произошло вечером в пятницу в 20:56 по местному времени (15:56 мск). В общей сложности на протяжении полутора часов с интервалом в несколько минут было зафиксировано более двадцати подземных толчков магнитудой от 2,8 до 6,4. Очаг землетрясения залегал на глубине от 8 до 10 км и был расположен в 35 км к западу от города Дали (около 700 тыс. жителей) и в 300 км к западу от административного центра провинции - Куньмина (8,4 млн жителей).

Население Янби-Ийского автономного уезда составляет около 100 тыс. человек. Самое сильное в истории наблюдений землетрясение в этом районе произошло в 1925 году - тогда его магнитуда достигла 7.