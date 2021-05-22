Вашингтон и Сеул договорились о снятии ограничений на дальность южнокорейских ракет

Президент США Джо Байден и южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин договорились отменить прежнее соглашение об ограничении дальности южнокорейских баллистических ракет до 800 км. Об этом заявил в пятницу президент Республики Корея на совместной пресс-конференции с главой вашингтонской администрации в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С удовольствием я сообщаю новость о прекращении пересмотренных директив по ракетам", - отметил президент Мун Чжэ Ин. Южнокорейский лидер подчеркнул, что это решение "имеет как символическое, так и существенное значение" и демонстрирует прочность американо-южнокорейских отношений.

Он также поддержал новый подход администрации США к ситуации вокруг КНДР и указал на полную денуклеаризацию Корейского полуострова как неотложную задачу Вашингтона и Сеула.

В 2012 году Республика Корея заключила с США договор, согласно которому увеличит дальность своих ракет от существовавших на тот момент 300 км до 800 км. Договоренность также предусматривала увеличение веса боеголовок ракет, включая также и те, дальность действия которых менее 800 км. В соответствии с двусторонними договоренностями от 1979 года, а также с изменениями, внесенными в 2001 году, дальность действия южнокорейских ракет до 2012 года не могла превышать 300 км, а вес боеголовки составлял максимум 500 кг.