Байден упомянул Обаму при ответе на вопрос об НЛО

Президент США Джо Байден упомянул бывшего американского лидера Барака Обаму при ответе на вопрос журналиста о природе неопознанных летающих объектов (НЛО). Он отвечал на вопросы на его совместной пресс- конференции с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Корреспондент телеканала Fox News Питер Дуси захотел задать "интересный вопрос", когда Байден уже собирался уходить.

"Обама говорит, что есть снимки и записи объектов в небе, этих неопознанных воздушных явлений, и он говорит, что мы не знаем точно, что это такое. А вы как думаете, что это?" - поинтересовался Дуси у американского лидера.

В ответ Байден отшутился и не стал раскрывать свою позицию. "Я бы спросил его (Обаму - прим. "Ленты.ру") еще раз", - ответил он, после чего все присутствующие в зале рассмеялись.