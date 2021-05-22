В Грузии прекратили производство «Боржоми»

В Грузии прекратили производство минеральной воды "Боржоми" из-за забастовки около 400 работников. Руководство и сотрудники "Боржомского разливочного завода №1" и "Боржомского разливочного завода №2" не могут договориться уже четвертый день, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Работники завода объявили забастовку во вторник, 18 мая, потребовав повышения заработной платы, выходных и оплаты сверхурочных.

Также одной из основных причин разногласий являются профсоюзы. Бастующие отказываются от переговоров с руководством без участия членов Объединения профсоюзов и не планируют прекращать акции протестов.

На днях вслед за ними с такими же требованиями начали бастовать сотрудники завода по производству минеральной воды "Набеглави" и работники компании по производству муки в регионе Гурия "Гурия экспресс".