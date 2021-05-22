В Перу полицейский вертолет разбился в заповеднике

Вертолет Bell UH-1 национальной полиции Перу потерпел крушение в национальном заповеднике Ману к северу от Куско. Погибли все пять человек, которые находились на борту, сообщила пресс-служба ведомства в Twitter в субботу, 22 мая, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Авария вертолета Bell UH-1 Ирокез произошла 19 мая в высокогорье Анд на юге страны. На борту находились два пилота, механик и два пассажира, все - офицеры полиции.

"Подразделение, специализирующиеся на спасательных операциях, сообщило об обнаружении тел сотрудников Национальной полиции Перу на борту разбившегося вертолета", - говорится в сообщении.

Создана комиссия для расследования инцидента.