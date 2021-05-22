В России выявили 8709 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 8709 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии в стране достигло 4 992 554. Об этом в субботу, 22 мая, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным оперштаба, новых инфицированных обнаружили в 85 регионах страны. Больше всего заражений выявили в Москве (2653), Санкт-Петербурге (833) и Московской области (775), меньше всего - в Туве (6), Магаданской области (4), а также в Ненецком и Чукотском автономных округах и Еврейской автономной области (по одному случаю).

За минувшие сутки 386 пациентов умерли, 9345 полностью выздоровели. За весь период эпидемии в России скончались 118 125 человек с коронавирусом, выздоровели 4 610 465 пациентов.