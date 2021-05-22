https://news.day.az/world/1345043.html Госсекретарь США посетит Ближний Восток - дата
Госсекретарь США посетит Ближний Восток - дата
Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль и Западный берег 26-27 мая, чтобы проследить за усилиями по соблюдению перемирия в секторе Газа. Об этом сообщает в субботу агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с графиком работы Блинкена.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, источник дополнительно сообщил, что в планах госсекретаря посещение Египта, который был посредником в установлении перемирия, а также визит в Иорданию.
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