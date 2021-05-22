Китайский марсоход успешно заработал
Планетоход Zhurong успешно заработал, сообщает ТАСС, ссылаясь на Китайское национальное космическое управление, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отмечается, что "марсоход Zhurong успешно покинул посадочную платформу, достиг поверхности Марса и приступил к исследованию".
Китайский космический аппарат Tianwen-1 с планетоходом Zhurong совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты ночью 15 мая. С этим событием КНР поздравили в России и США. Впоследствии Китай опубликовал фото и видео, полученные Tianwen-1 с Марса.
Таким образом, Китай стал третьей после СССР и США страной, совершившей успешную мягкую посадку на Марс, и второй после Соединенных Штатов, чей ровер заработал на поверхности Красной планеты.
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