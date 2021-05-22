В Великобритании экоактивисты заблокировали выезд из распределительных центров McDonald's

Активисты движения Animal Rebellion ("Восстание в защиту животных"), выступающие за отказ использования в пище продуктов животного происхождения заблокировали в Великобритании выезд из четырех крупных распределительных центров сети ресторанов быстрого питания McDonald's. Как сообщил в субботу телеканал Sky News, тем самым они надеются вызвать сбои в работе примерно 1,3 тыс. заведений общепита по всей стране, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что активисты перекрыли выезд из распределительных центров в городах Хемел-Хампстед (графство Хартфордшир), Бейзингстоук (графство Хэмпшир), Ковентри (графство Уэст-Мидлендс) и Хейвуд (графство Большой Манчестер), оставив свои фургоны на проезжей части рядом со складами. По их словам, такими действиями они хотят добиться того, чтобы сеть ресторанов McDonald's взяла на себя обязательство полностью убрать из меню продукты животного происхождения к 2025 году. Протестующие намерены блокировать работу распределительных центров как минимум в течение суток.

"Мясомолочная промышленность разрушает нашу планету. Она служит причиной вырубки тропических лесов, выделения огромного объема парниковых газов и уничтожения миллиардов животных каждый год", - заявил представитель Animal Rebellion Джеймс Озден. Он добавил, что "единственный устойчивый и реалистичный способ накормить 10 млрд человек - это продовольственная система, основанная на продуктах растительного происхождения".