Организаторы Игр в Токио склоняются к варианту их проведения с местными зрителями

Организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио склоняются к варианту их проведения, предполагающему допуск определенного количества местных зрителей на спортивные объекты. Об этом сообщило в субботу агентство Kyodo со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Аналогичный вариант поддерживает и правительство Японии. О какой именно заполняемости стадионов идет речь, на данный момент неизвестно.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.