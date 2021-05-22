В Нью-Дели выявили почти 200 больных "черной плесенью"

Около 200 человек заразились мукормикозом ("черной плесенью") в столице Индии. Об этом сообщил на пресс-конференции в субботу министр здравоохранения столичного округа Дели (в который входит Нью-Дели) Сатьендар Джайн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В городе уже зарегистрировано 197 случаев заболевания "черной плесенью". Ранее за год сообщалось о 30-50 таких случаях, теперь число выросло довольно сильно", - отметил Джайн, выступление которого транслировали ведущие телеканалы страны. "Порядка 8-10 частных клиник, а также три государственные больницы лечат пациентов с черным грибком", - добавил министр.

Он сообщил о нехватке таких средств лечения мукормикоза, как амфотерицин B. "Дефицит ощущается по всей стране, и Дели тоже сталкивается с этим", - указал министр.

Как указывают специалисты, грибковое заболевание мукормикоз ("черная плесень") диагностируют у тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени получали стероиды или кислородную поддержку. Это заболевание также встречается у диабетиков, получающих большие дозы стероидов в течение длительного времени. Случаи мукормикоза выявлены в Нью-Дели, в штатах Раджастхан, Телангана, Махараштра, Карнатака, Уттаракханд, Мадхья-Прадеш, Андхра-Прадеш и Биха. По информации местных СМИ, по меньшей мере 7 250 человек инфицированы в Индии мукормикозом.