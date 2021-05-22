Полиция Берлина не допустила крупных акций ковид-диссидентов

Полиция Берлина не допустила в субботу проведения крупных акций ковид-диссидентов в городе, несмотря на попытки противников ограничений провести демонстрации. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сотрудники правоохранительных органов оцепили район вокруг Ведомства федерального канцлера, Бундестага и Бранденбургских ворот и никого туда не пускают.

Несмотря на то, что Высший административный суд Берлина-Бранденбурга подтвердил запрет на проведение в городе крупных демонстраций против коронавирусных ограничений, несколько сотен человек все же собрались на улице Фосштрассе. Полиция окружила их и по громкоговорителю призвала их разойтись. Кроме того, спонтанная группа протестующих в составе примерно 300 человек образовалась на Лейпцигер-штрассе.

Одна из акций проходит сейчас непосредственно у резиденции президента ФРГ - дворца Бельвю. Там собрались порядка двух десятков человек. Установлено несколько палаток, выступающие ораторы критикуют ограничения властями основных свобод в связи с пандемией.

Как отметил представитель правоохранительных органах столицы ФРГ Тило Каблиц, в городе имели место стычки протестующих с полицейскими. "Были проведены отдельные задержания, сколько человек задержано, пока не могу точно сказать", - сообщил он журналистам.

Крупные демонстрации под названием "За мир, свободу и основные права граждан" должны были пройти в Берлине в субботу и воскресенье. Предполагалось, что в каждой из них примут участие порядка 16 тыс. человек, однако суд запретил их проведение. Решение судебной инстанции основывалось на негативном опыте прошлых демонстраций противников коронавирусных ограничений, в ходе которых сознательно не соблюдались действующие в стране санитарно-гигиенические требования, включая социальное дистанцирование и обязательное ношение защитных масок.