Илон Маск предпочел криптовалюты обычным деньгам

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о поддержке криптовалют в сравнении с классическими денежными средствами. Соответствующую публикацию он разместил в субботу в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Настоящая битва [разворачивается] между бумажными [деньгами] и криптовалютами. В конечном счете я поддерживаю последние", - отметил предприниматель.

Ранее публикации Маска в Twitter неоднократно сильно влияли на стоимость криптовлают. Так, к примеру, 12 мая он написал, что Tesla перестанет принимать биткойн в качестве платы за свои автомобили. В тот же день, по данным телеканала CNBC, капитализация рынка криптовалюты сократилась на $365 млрд. Также активно реагировала на высказывания Маска криптовалюта Dogecoin.

В этот раз твит Маска незначительно отразился на стоимости биткойна - в течение последних суток его цена снизилась лишь на 0,54%. Согласно информации портала Coindesk, к 11:30 по времени восточного побережья США (18:30 мск) курс биткойна находится на уровне $37 712,59.