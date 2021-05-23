В Конго началось извержение одного из самых активных вулканов Африки

На востоке Демократической Республики Конго началось извержение одного из самых активных вулканов Африки - Ньирагонго.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом сообщает Reuters.

"Я вижу высокие фонтаны лавы", - сообщил вулканолог Дарио Тедеско.

Рядом с вулканом находится город Гома с населением 1,5 миллиона человек, но эвакуацию людей пока еще не объявили.

"На данный момент эвакуация людей из ближайших к вулкану районов не объявлена", - отметил вулканолог.