https://news.day.az/world/1345177.html В Конго началось извержение одного из самых активных вулканов Африки - ФОТО - ВИДЕО
В Конго началось извержение одного из самых активных вулканов Африки - ФОТО - ВИДЕО
На востоке Демократической Республики Конго началось извержение одного из самых активных вулканов Африки - Ньирагонго.
Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом сообщает Reuters.
"Я вижу высокие фонтаны лавы", - сообщил вулканолог Дарио Тедеско.
Рядом с вулканом находится город Гома с населением 1,5 миллиона человек, но эвакуацию людей пока еще не объявили.
"На данный момент эвакуация людей из ближайших к вулкану районов не объявлена", - отметил вулканолог.
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