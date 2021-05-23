Индия потребовала от соцсетей удалить упоминания об "индийском" штамме

Министерство связи и информационных технологий Индии требует от социальных сетей удалять упоминания об "индийском" варианте коронавируса COVID-19, поскольку официально он называется B.1.617, передает Hindustan Times, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Как отмечается, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не называет варианты коронавируса по географическим названиям. Сообщения о распространении "индийского" варианта коронавируса индийские власти назвали "абсолютно ложными".

"Би-би-си" уточняет, что соответствующие указания Министерства связи и информационных технологий Индии были переданы компаниям, представляющим соцсети, но не были обнародованы. Компаниям было поручено "немедленно удалить с вашей платформы весь контент, который называет, ссылается или подразумевает "индийский вариант" коронавируса".

По данным "Би-би-си", в прошлом месяце правительство Индии просило Twitter и Facebook удалить некоторые сообщения, критикующие действия премьер-министра страны Нарендры Моди в ситуации с COVID-19.