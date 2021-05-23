https://news.day.az/world/1345190.html В Турции число выздоровевших от COVID-19 превысило 5 млн
В Турции число выздоровевших от COVID-19 превысило 5 млн
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 231 человек, общее число жертв заболевания достигло 46 071.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство здравоохранения Турции, общее число погибших достигло 46 071 человек.
Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 5 178 648, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 8 697 тестов.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 14 472 человека, общее число выздоровевших достигло 5 013 111.
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