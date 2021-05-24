В Японии украли данные 1,7 млн пользователей приложения для знакомств

Данные 1,7 миллиона пользователей приложения для знакомств Omiai в Японии были похищены в результате незаконных подключений к серверу, сообщил телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на securitylab.ru.

В конце апреля к серверу компании были совершены многочисленные подключения, в результате которых хакеры завладели данными 1,7 млн пользователей. Среди похищенных данных фотографии водительских удостоверений, паспортов и страховых полисов, которые приложение Omiai использовало для верификации. Самым востребованным в Японии приложением для знакомств Omiai пользуются 6 млн пользователей.

Позже телеканал NHK заявил, что свыше 27 тысяч единиц информации приложения купли-продажи Mercari также попали в Интернет. Злоумышленники похитили номера банковских счетов с именами владельцев тех, кто использовал сервис с августа 2013-го по январь 2014 года. Кроме того, преступники скачали данные виртуальных кошельков. Оператор Mercari пока не сообщал о нанесённом ущербе.